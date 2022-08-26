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Хотел "сдать" город россиянам: глава общины в Сумской области пойдет под суд

Фото: глава общины в Сумской области пойдет под суд за госизмену (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Середино-Будской территориальной общины (Сумская область) предстанет перед судом. По данным следователей, он планировал "сдать" город российским оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Управление СБУ в Сумской области.

"Направлен в суд обвинительный акт в отношении главы Середино-Будской территориальной общины", - говорится в сообщении.

Указано, что чиновник обвиняется по ч. 2 ст. 111 и ч. 2 ст. 332 (совершение государственной измены в условиях военного положения и незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК.

Что известно о деле

СБУ в конце апреля в Сумской области разоблачила главу местной объединенной территориальной общины на подрывной деятельности в пользу страны-агрессора

По данным досудебного следствия, во время оккупации области чиновник предоставлял российскому ФСБ данные о перемещении украинских войск и видов вооружения.

Правоохранители задокументировали, что злоумышленник планировал "сдать" город захватчикам и для этого он лично уничтожил инженерные сооружения закрытого пункта пропуска.

Напомним, недавно Служба безопасности разоблачила российскую агентурную сеть, участники которой координировали наступление оккупантов на Киев в первые дни полномасштабного вторжения.

Добавим, вчера бывшего чиновника секретариата Кабмина приговорили к 12 годам заключения. Он передавал тайную информацию представителям российских спецслужб.

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Служба безопасности УкраиныСумская область