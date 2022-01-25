Хотел раскрутиться в Telegram. СБУ задержала студента за серию заказных минирований

Сообщается, что студент-первокурсник одного из местных колледжей выполнял заказы по минированию различных объектов. В январе он через закрытый Telegram-канал минировал школы, колледжи, жилые дома и ТРЦ в Черкасской области.

Кроме того, студент завел свой Telegram-канал, в котором размещал фото и видео с результатами минирований, а также получал заказы на очередные объекты.

"Известно, что через этот канал он получал задания по псевдоминированию от российских кураторов, а также оплату за их выполнение", - отметили в СБУ.

Подозреваемого задержали прямо в его учебном заведении, он признался в ложных минированиях и объяснил, что пытался поднять рейтинг Telegram-канала и заработать. У задержанного изъяты компьютерная техника и мобильный телефон с перепиской и получением заказов от российских кураторов.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности, совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

Фото: СБУ раскрыла еще одну сеть псевдоминеров (ssu.gov.ua)