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Хотел протаранить самолетом Нотр-Дам: во Франции задержали бывшего пилота

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Париж, Воскресенье 10 октября 2021 16:41
Хотел протаранить самолетом Нотр-Дам: во Франции задержали бывшего пилота Фото: мужчина хотел протаранить Нотр-Дам самолетом (flickr.com//tania_tebaldi)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во Франции правоохранители задержали бывшего пилота авиакомпаний Air Liberté, Air Tahiti и Royal Fly. Мужчина планировал протаранить самолетом собор Нотр-Дам в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Le Figaro.

Бывшего пилота задержали в четверг неподалеку от церкви Сен-Сюльпис. О намерениях мужчины правоохранителям стало известно от его знакомого, который рассказал о замысле пилота пограничникам, а те передали информацию в полицию.

Задержанный регулярно летает на одномоторном самолете Cessna. По данным издания, именно на этом самолете он планировал протаранить здание собора. Кроме того, пилот предложил одному из своих знакомых разбиться вместе с ним.

"Вы увидите, что в ближайшие дни самолет врежется в Нотр-Дам", - сказал подозреваемый обратившемуся в полицию товарищу.

По данным источников, пилот имеет психические расстройства, поэтому, скорее всего, его отправят на лечение в психиатрическую больницу. В ближайшее время мужчину направят на психиатрическую экспертизу.

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