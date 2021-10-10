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Хотів протаранити літаком Нотр-Дам: у Франції затримали колишнього пілота

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Париж, Неділя 10 жовтня 2021 16:41
Хотів протаранити літаком Нотр-Дам: у Франції затримали колишнього пілота Фото: чоловік хотів протаранити Нотр-Дам літаком (flickr.com//tania_tebaldi)
Автор: Дмитро Левицький

У Франції правоохоронці затримали колишнього пілота авіакомпаній Air Liberté, Air Tahiti та Royal Fly. Чоловік планував протаранити літаком собор Нотр-Дам у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Le Figaro.

Колишнього пілота затримали у четвер неподалік від церкви Сен-Сюльпіс. Про наміри чоловіка правоохоронцям стало відомо від його знайомого, який розповів про задум пілота прикордонникам, а ті передали інформацію в поліцію.

Затриманий регулярно літає на одномоторному літаку Cessna. За даними видання, саме на цьому літаку він планував протаранити будівлю собору. Крім того, пілот запропонував одному зі своїх знайомих розбитися разом з ним.

"Ви побачите, що найближчими днями літак вріжеться в Нотр-Дам", - сказав підозрюваний товаришу, який звернувся в поліцію.

За даними джерел, пілот має психічні розлади, тому, скоріш за все, його відправлять на лікування до психіатричної лікарні. Найближчим часом чоловіка направлять на психіатричну експертизу.

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