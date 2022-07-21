Хотел притвориться волонтером. На Закарпатье задержали вражеского шпиона

Правоохранители задержали в Закарпатской области российского шпиона. Он хотел проникнуть в волонтерские организации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
По его словам, сегодня патрульные задержали 28-летнего мужчину и проверили его. У него обнаружили большое количество денег и переписки в мессенджерах, которые свидетельствуют о сотрудничестве с врагом.
Куратор поставил задачу коллаборанту проникнуть в благотворительные организации и "жить жизнью волонтера".
Задержанного шпиона передали спецслужбам.
Фото: на Закарпатье патрульные задержали вражеского агента (facebook.com/Bilosh)
Напомним, разведка сообщила, что в Европе активизировали российские шпионы. Они пытаются узнать, какое оружие передают Украине.
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