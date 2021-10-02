Я хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки, - Зеленский

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

Зеленський відзначив, що сьогодні в програмі президента і його партії немає обіцянок, які вони не зможуть виконати. Зокрема, він бажає виконати усі "пункти" до завершення строку своїх повноважень.

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив Зеленський.