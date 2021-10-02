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Я хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки, - Зеленский

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Київ, Субота 02 жовтня 2021 21:48
Я хотів би бути президентом, коли будуть виконані всі обіцянки, - Зеленский Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Лідер країни Володимир Зеленський прокоментував програму президента. Він бажає виконати усі обіцянки до завершення каденції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Слуги народу".

Зеленський відзначив, що сьогодні в програмі президента і його партії немає обіцянок, які вони не зможуть виконати. Зокрема, він бажає виконати усі "пункти" до завершення строку своїх повноважень.

"Я хотів би бути Президентом на момент, коли ми виконаємо всі наші обіцянки", - заявив Зеленський.

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Володимир Зеленський Україна
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