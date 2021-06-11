Хотел осуществить диверсии: в ВСУ обнаружили агента спецслужбы боевиков
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ. По данным досудебного следствия, его завербовало подконтрольное спецслужбам РФ так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.
"Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - сообщают в СБУ.
Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Недавно контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Северодонецке Луганской области предупредили террористический акт относительно ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ. Позже появилось видео как экс-боевик, что действовал по заказу спецслужб РФ, закладывает взрывчатку под машину специалиста.