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Хотел осуществить диверсии: в ВСУ обнаружили агента спецслужбы боевиков

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Украина, Пятница 11 июня 2021 13:36
Хотел осуществить диверсии: в ВСУ обнаружили агента спецслужбы боевиков Фото: в ВСУ обнаружили агента спецслужбы боевиков (ssu.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ. По данным досудебного следствия, его завербовало подконтрольное спецслужбам РФ так называемое "министерство государственной безопасности ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов мужчина собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

"Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков", - сообщают в СБУ.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Недавно контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) в Северодонецке Луганской области предупредили террористический акт относительно ведущего специалиста по разработкам перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ. Позже появилось видео как экс-боевик, что действовал по заказу спецслужб РФ, закладывает взрывчатку под машину специалиста.

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