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Хотел дать взятку полицейским за пьянство за рулем. Украинец в Эстонии получил срок

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Эстония, Четверг 30 декабря 2021 13:09
Хотел дать взятку полицейским за пьянство за рулем. Украинец в Эстонии получил срок Фото: изъятие крупной суммы денег (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Тартуский уездный суд приговорил к условному лишению свободы гражданина Украины. Мужчина пытался подкупить двух полицейских, чтобы они не наказывали его за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Как стало известно, инцидент с участием 39-летнего украинца, послуживший основанием для возбуждения уголовного дела, произошел в городе Пылва.

"В тот день полиция отреагировала на информацию о том, что по одной из улиц города едет автомобиль Audi A4, водитель которого может быть пьян. К моменту прибытия патруля упомянутый гражданин уже оставил свою машину и попытался спрятаться от полицейских между стоявшими на автостанции автобусами", - пишет издание.

Полицейские обнаружили и задержали мужчину. В полицейском автомобиле его проверили на наличие алкоголя в крови.

"Экспресс-тест показал, что содержание алкоголя составило 1,14 мг на литр выдыхаемого воздуха. Иностранец не стал отрицать, что он выпил, но пожелал решить этот вопрос в обход закона, предложив одному из полицейских 500 евро. Тот отказался. После этого на место происшествия прибыл начальник смены. Иностранец предложил 500 евро и ему. Тот тоже отказался. Тогда рабочий сказал, что готов дать по 500 евро обоим полицейским, но те вновь отказались", - пишет СМИ.

После неудавшейся "сделки" гражданина Украины доставили в полицейский участок, где против него возбудили уголовное дело.

"В декабре он предстал перед судом по обвинению в попытке дачи взятки должностным лицам и управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Мужчина пошел на сделку со следствием и был приговорен к 1 году и 3 месяцам условного лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - резюмирует издание.

Напомним, 27 декабря в Закарпатской области в Береговском районе водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил двух детей. Один из них погиб.

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