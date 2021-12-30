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Хотів дати хабар поліцейським за пияцтво за кермом. Українець в Естонії отримав умовиний термін

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Естонія, Четвер 30 грудня 2021 13:09
Хотів дати хабар поліцейським за пияцтво за кермом. Українець в Естонії отримав умовиний термін Фото: вилучення великої суми грошей (ssu.gov.ua)
Автор: Ольга Белей

Тартуський повітовий суд засудив до умовного позбавлення волі громадянина України. Чоловік намагався підкупити двох поліцейських, щоб вони не карали його за керування автомобілем у нетверезому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

Як стало відомо, інцидент за участю 39-річного українця, який послужив підставою для порушення кримінальної справи, стався в місті Пилва.

"Того дня поліція відреагувала на інформацію про те, що по одній з вулиць міста їде автомобіль Audi A4, водій якого може бути п'яний. До моменту прибуття патруля згаданий громадянин вже залишив свою машину і спробував сховатися від поліцейських між автобусами, що стояли на автостанції", - пише видання.

Поліцейські виявили та затримали чоловіка. У поліцейському автомобілі його перевірили на наявність алкоголю в крові.

"Експрес-тест показав, що вміст алкоголю склав 1,14 мг на літр повітря, що видихається. Іноземець не став заперечувати, що він випив, але побажав вирішити це питання в обхід закону, запропонувавши одному з поліцейських 500 євро. Той відмовився. Після цього на місце події прибув начальник зміни. Іноземець запропонував 500 євро і йому. Той теж відмовився. Тоді робітник сказав, що готовий дати по 500 євро обом поліцейським, але ті знову відмовилися", - пише ЗМІ.

Після невдалої "угоди" громадянина України доставили в поліцейській відділок, де проти нього порушили кримінальну справу.

"У грудні він постав перед судом за звинуваченням у спробі дачі хабара посадовим особам і керуванні автомобілем у нетверезому стані. Чоловік пішов на угоду зі слідством і був засуджений до 1 року і 3 місяців умовного позбавлення волі. Вирок набув законної сили", - резюмує видання.

Нагадаємо, 27 грудня в Закарпатській області в Берегівському районі водій у стані алкогольного сп'яніння збив двох дітей. Один з них загинув.

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