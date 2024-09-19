Європейський гранд звільнив тренера після історичного фіаско в Лізі чемпіонів

Чемпіон Хорватії зіграв проти німецького гранда на виїзді у вівторок. Уже після першого тайму господарі вели з розгромним рахунком (3:0). До того ж, іще один гол судді не зарахували після втручання VAR.

У другій половині хорватський клуб, як здалося, зламав перебіг подій, за п'ять стартових хвилин скоротивши рахунок до мінімуму (2:3). Проте, далі для гостей настав справжній жах. Мюнхенці відправили у ворота суперників ще шість голів, довівши перевагу до вкрай непристойних цифр – 9:2.

Фото: Жахливий для "Динамо" старт у Лізі чемпіонів (x.com/gnkdinamo)

Якщо ж взяти до уваги ще й два незараховані голи, загалом воротар "Динамо" виймав м'яча зі сітки 11 разів. Таким чином чемпіон Хорватії став першим учасником в історії основного турніру ЛЧ (з 1992 року), який пропустив дев'ять голів за один матч.

Чого досяг Якіровіч з "Динамо"

Сєргєй Якіровіч почав роботу із загребським "Динамо" в серпні 2023 року. Минулого сезону команда під керівництвом боснійського фахівця зробила золотий дубль, видавши 21-матчеву серію без поразок. Після 6-ти турів нового сезону чемпіонату країни "Динамо" посідає третє місце, відстаючи від лідерів на один бал.

За інформацією прес-служби "Динамо", команду у найближчих матчах очолюватиме асистент Якіровіча – Сандро Перковіч. У наступному турі ЛЧ, 2 жовтня загребський клуб прийматиме "Монако".