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Європейський гранд звільнив тренера після історичного фіаско в Лізі чемпіонів

Загреб, Четвер 19 вересня 2024 18:06
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Європейський гранд звільнив тренера після історичного фіаско в Лізі чемпіонів Фото: Сєргєй Якіровіч залишився без роботи (gnkdinamo.hr)
Автор: Андрій Костенко

Керівництво загребського "Динамо" відправило у відставку головного тренера Сєргєя Якіровіча після нищівної поразки від мюнхенської "Баварії" у 1-му турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Чемпіон Хорватії зіграв проти німецького гранда на виїзді у вівторок. Уже після першого тайму господарі вели з розгромним рахунком (3:0). До того ж, іще один гол судді не зарахували після втручання VAR.

У другій половині хорватський клуб, як здалося, зламав перебіг подій, за п'ять стартових хвилин скоротивши рахунок до мінімуму (2:3). Проте, далі для гостей настав справжній жах. Мюнхенці відправили у ворота суперників ще шість голів, довівши перевагу до вкрай непристойних цифр – 9:2.

Європейський гранд звільнив тренера після історичного фіаско в Лізі чемпіонів

Фото: Жахливий для "Динамо" старт у Лізі чемпіонів (x.com/gnkdinamo)

Якщо ж взяти до уваги ще й два незараховані голи, загалом воротар "Динамо" виймав м'яча зі сітки 11 разів. Таким чином чемпіон Хорватії став першим учасником в історії основного турніру ЛЧ (з 1992 року), який пропустив дев'ять голів за один матч.

Чого досяг Якіровіч з "Динамо"

Сєргєй Якіровіч почав роботу із загребським "Динамо" в серпні 2023 року. Минулого сезону команда під керівництвом боснійського фахівця зробила золотий дубль, видавши 21-матчеву серію без поразок. Після 6-ти турів нового сезону чемпіонату країни "Динамо" посідає третє місце, відстаючи від лідерів на один бал.

За інформацією прес-служби "Динамо", команду у найближчих матчах очолюватиме асистент Якіровіча – Сандро Перковіч. У наступному турі ЛЧ, 2 жовтня загребський клуб прийматиме "Монако".

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию з "Болоньєю" з нереалізованим пенальті.

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