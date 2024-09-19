Европейский гранд уволил тренера после исторического фиаско в Лиге чемпионов

Руководство загребского "Динамо" отправило в отставку главного тренера Сергея Якировича после сокрушительного поражения от мюнхенской "Баварии" в 1-м туре основного раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Чемпион Хорватии сыграл против немецкого гранда на выезде во вторник. После первого тайма хозяева вели с разгромным счетом (3:0). К тому же еще один гол судьи не засчитали после вмешательства VAR.

Во второй половине хорватский клуб, как показалось, сломал ход событий, за пять стартовых минут сократив счет до минимума (2:3). Однако дальше для гостей наступил настоящий ужас. Мюнхенцы отправили в ворота соперников еще шесть голов, доведя преимущество до крайне непристойных цифр – 9:2.

Фото: Ужасный для "Динамо" старт в Лиге чемпионов (x.com/gnkdinamo)

Если же принять во внимание еще два незасчитанных гола, в общей сложности вратарь "Динамо" вынимал мяч из сетки 11 раз. Таким образом, чемпион Хорватии стал первым участником в истории основного турнира ЛЧ (с 1992 года), который пропустил девять голов в одном матче.

Чего достиг Якирович с "Динамо"

Сергей Якирович начал работу с загребским "Динамо" в августе 2023 года. В прошлом сезоне команда под руководством боснийского специалиста сделала золотой дубль, выдав 21-матчевую серию без поражений. После 6-ти туров нового сезона чемпионата страны "Динамо" занимает третье место, отставая от лидеров на один балл.

По информации пресс-службы "Динамо", команду в ближайших матчах возглавит ассистент Якировича – Сандро Перкович. В следующем туре ЛЧ, 2 октября, загребский клуб будет принимать "Монако".