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У Хорватії невідомі підпалили десятки суден: підозрюють українців

Хорватія, Субота 17 серпня 2024 16:52
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У Хорватії невідомі підпалили десятки суден: підозрюють українців Фото: трьох українців підозрюють у підпалі десятків суден (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців. Їх підозрюють у влаштуванні пожежі в порту Медулін і знищенні більш як 30 суден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Балканський оглядач".

"Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порту Медулін", - повідомили в поліції.

За їх даними, близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу. Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем.

Наразі правоохоронці розшукують трьох чоловіків. Одного 28 та двох 25 років.

Власникам яхт, катерів та човнів загалом було завдано матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро. У поліції зазначають, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії.

Кримінальну справу проти них спрямовано до відповідної державної прокуратури.

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