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В Хорватии неизвестные подожгли десятки судов: подозревают украинцев

Хорватия, Суббота 17 августа 2024 16:52
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В Хорватии неизвестные подожгли десятки судов: подозревают украинцев Фото: троих украинцев подозревают в поджоге десятков судов (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Полиция хорватского региона Истрия разыскивает трех украинцев. Их подозревают в устройстве пожара в порту Медулин и уничтожении более 30 судов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Балканский обозреватель".

"В ходе расследования уголовного производства установлено, что трое граждан Украины по предварительному сговору 14 мая прибыли в Хорватию из Польши и припарковали автомобиль в районе Медулина, откуда направились в направлении порта Медулин", - сообщили в полиции.

По их данным, около 3:40 ночи, пока двое других злоумышленников были на страже, один из 25-летних парней проскользнул через огражденную часть пирса и направился к причалу. Далее подозреваемый бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и вызвал пожар, который перекинулся на 34 пришвартованных судна, 22 из которых сгорели полностью, а другие были повреждены огнем.

Сейчас правоохранители разыскивают трех мужчин. Одного 28 и двух 25 лет.

Владельцам яхт, катеров и лодок в целом был нанесен материальный ущерб на сумму около двух миллионов евро. В полиции отмечают, что злоумышленники пока не находятся на территории Хорватии.

Уголовное дело против них направлено в соответствующую государственную прокуратуру.

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