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У Хорватії - масове вбивство в будинку для літніх: загинули шестеро людей

Вівторок 23 липня 2024 03:27
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У Хорватії - масове вбивство в будинку для літніх: загинули шестеро людей Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Хорватії озброєний чоловік відкрив стрілянину в будинку для людей похилого віку. Щонайменше шестеро людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

П'ятеро людей, у тому числі працівник будинку, були вбиті на місці, ще одна людина пізніше померла в лікарні.

Поліція повідомила, що кілька людей також отримали поранення, четверо залишаються в критичному стані.

За даними хорватських ЗМІ, підозрюваний втік з місця події після нападу, а пізніше був заарештований у кафе, де у нього виявили незареєстровану вогнепальну зброю.

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що він шокований "жорстокою, безпрецедентною" масовою стріляниною, і закликав зробити правила володіння зброєю "ще більш суворими".

Хорватська влада не назвала мотивів різанини.

Міністр праці Марін Пілетич сказав, що мати підозрюваного жила в будинку для літніх протягом 10 років.

За непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, чоловік був ветераном війни. Він також раніше притягувався до відповідальності за порушення громадського порядку та домашнє насильство.

Нагадаємо, 13 липня у Пенсильванії, США, стріляли у кандидата в президенти республіканця Дональда Трампа.

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