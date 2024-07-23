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В Хорватии - массовое убийство в доме престарелых: погибли шесть человек

Вторник 23 июля 2024 03:27
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В Хорватии - массовое убийство в доме престарелых: погибли шесть человек Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Хорватии вооруженный мужчина открыл стрельбу в доме престарелых. По меньшей мере, шесть человек погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Пятеро человек, в том числе работник дома, были убиты на месте, еще один человек позже скончался в больнице.

Полиция сообщила, что несколько человек также получили ранения, четверо остаются в критическом состоянии.

По данным хорватских СМИ, подозреваемый скрылся с места происшествия после нападения, а позже был арестован в кафе, где у него обнаружили незарегистрированное огнестрельное оружие.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что он шокирован "жестокой, беспрецедентной" массовой стрельбой, и призвал сделать правила владения оружием "еще более суровыми".

Хорватские власти не назвали мотивов резни.

Министр труда Марин Пилетич сказал, что мать подозреваемого жила в доме престарелых в течение 10 лет.

По неподтвержденным данным местных СМИ, мужчина был ветераном войны. Он также ранее привлекался к ответственности за нарушение общественного порядка и домашнее насилие.

Напомним, 13 июля в Пенсильвании, США, стреляли в кандидата в президенты республиканца Дональда Трампа.

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