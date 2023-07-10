UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Хорватія у жовтні проведе конференцію з розмінування України

Фото: міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Хорватія проведе конференцію з розмінування України. Вона відбудеться 11 і 12 жовтня в Загребі.

Про це заявив міністр закордонних та європейських справ Хорватії Гордан Грліч Радман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.

"Хорватія проведе 11-12 жовтня в Загребі конференцію з розмінування в Україні. Вона стане продовженням нашої політичної та військової підтримки Києва", - заявив він.

За словами міністра. Хорватія володіє необхідним досвідом і знаннями в галузі розмінування.

"Це проєкт, над яким ми працювали разом із нашими українськими друзями", - додав Радман.

Розмінування України

Через постійні російські атаки більша частина території України забруднена снарядами та мінами. Ще гірша ситуація на деокупованих територіях, які загарбники, відступаючи, мінували.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, Україна розпочинає нову державну політику з гуманітарного розмінування територій. Наразі країна планує створити коаліцію держав, які допоможуть у цьому питанні.

При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорював з австрійським колегою Александером Шалленбергом питання щодо розмінування українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХорватияВійна Росії проти України