Хорватия выделила 33 тыс. долларов на реабилитацию детей-переселенцев из Донбасса

Средства выделили в качестве гуманитарной помощи

Правительство Хорватии выделило около 33 тыс. долларов на реабилитацию украинских детей, пострадавших от конфликта на Донбассе, и детей из крымскотатарских семей. Об этом говорится в сообщении правительства Хорватии.

Отмечается, что средства на помощь украинским детям являются донорским предложением Хорватии Министерству иностранных дел Украины как получателю гуманитарной помощи. Деньги направили на счет консульства Украины в Хорватии.

Напомним, как сообщал Styler, 30 июля появилась информация о том, что из Краматорска вместо сирот, детей, лишенных родительской опеки, и тех, чьи родители являются участниками боевых действий на Донбассе, на отдых в Хорватию отправили детей местных чиновников.

В Хорватии сообщили, что в договоренности между хорватской властью и украинским МИД фигурировали дети, которые пострадали в результате войны на Донбассе. В список должны были включить детей погибших в АТО; детей, проживающих в зоне боевых действий; детей, которые получили травмы, физические или психические в связи с военными действиями на Донбассе.

Средства выделили власти Хорватии. А вот списки детей должна была составить украинская сторона.