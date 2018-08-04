Хорватія виділила 33 тис. доларів на реабілітацію дітей-переселенців з Донбасу

Кошти виділили в якості гуманітарної допомоги

Уряд Хорватії виділив близько 33 тис. доларів на реабілітацію українських дітей, постраждалих від конфлікту на Донбасі, та дітей з кримськотатарських родин. Про це йдеться у повідомленні уряду Хорватії.

Зазначається, що кошти на допомогу українських дітям є донорською пропозицією Хорватії Міністерству закордонних справ України як одержувачу гуманітарної допомоги. Гроші надіслали на рахунок консульства України в Хорватії.

Нагадаємо, як повідомляв Styler, 30 липня з'явилася інформація про те, що з Краматорська замість сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та тих, чиї батьки є учасниками бойових дій на Донбасі, на відпочинок до Хорватії відправили дітей місцевих чиновників.

У Хорватії повідомили, що у домовленості між хорватською владою і українським МЗС фігурували діти, які постраждали внаслідок війни на Донбасі. У список повинні були включити дітей загиблих в АТО; дітей, які проживають в зоні бойових дій; дітей, які отримали травми, фізичні або психічні у зв'язку з військовими діями на Донбасі.

Кошти виділила влада Хорватії. А от списки дітей мала скласти українська сторона.