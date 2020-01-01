Хорватия возглавила Совет ЕС

В среду, 1 января, Хорватия начала выполнять обязательства главы Совета Европейского союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, полномочия Загреба продлятся до 30 июня текущего года, потом ее сменит Германия.

Загреб планирует посвятить свое председательство под девизом "Сильная Европа в меняющемся мире" проблемам демографии и расширению Евросоюза на юго-восток.

В следующие шесть месяцев представители Хорватии будут председательствовать на заседаниях всех профильных Советов ЕС, кроме Совета по иностранным делам.

Отметим, что Хорватия является самым молодым член ЕС. Она присоединилась к нему в 2013 году.

Напомним, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович планирует посетит Украину с официальным рабочим визитом в первой половине 2020 года.

Ранее в Польше и Хорватии раскритиковали заявление Макрона по НАТО. Со словами поддержки в отношении НАТО выступил министр иностранных дел Хорватии Грик Радман.