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Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

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Загреб, Середа 28 червня 2023 12:42
Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу Фото: Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Парламент країни ухвалив відповідну декларацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського в Twitter.

Глава держави подякував Хорватії за рішення визнати Голодомор геноцидом українського народу.

"Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами Кремля - ні минулими, ні сучасними", - зазначив Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також подякував парламенту Хорватії за історичне рішення та вшанування пам'яті жертв Голодомору.

"До листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. Відтоді приєдналося ще 12. Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління запобігати геноциду", - написав Кулеба у своєму Twitter.

Чому це важливо

Нагадаємо, штучний голод, відомий як Голодомор, влаштувала радянська влада в 1932-1933 роках в Україні. Ще у 2006 році Верховна рада України визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії розгляд питання про визнання Голодомору геноцидом активізувався у багатьох країнах. Відповідні декларації вже ухвалили парламенти Британії, Словенії, Бельгії, Ірландії, Румунії, Молдови, Чехії, Німеччини, Ісландії, Франції, Болгарії та Люксембургу.

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