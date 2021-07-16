Хорватия упростила въезд для украинцев: доказывать цель путешествия не нужно

Правительство Хорватии приняло решение смягчить правила въезда на территорию страны для граждан Украины. Теперь украинцам не придется доказывать или обосновывать свои причины поездки в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Украины в Хорватии .

Для въезда на территории Хорватии необходимо будет предоставить:

документ, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сделан не позднее чем за 72 часов с момента тестирования до момента пересечения хорватской границы, или быстрый тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, сделан не позднее 48 часов до момента пересечения границы;

сертификат о вакцинации двумя дозами препаратом от COVID, который используется в странах-членах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, SinoPharm) не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию и не является старше 210 дней. Если вакцина предусматривает одну дозу (Janssen / Johnson & Johnson), то вакцинация должна быть осуществлена ​​не позднее 14 дней с момента въезда в Хорватию;

медицинская справка о том, что человек выздоровел от COVID-19 и получила одну дозу вакцины в течение шести месяцев после заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в пределах 210 дней до момента пересечения границы;

положительный результат ПЦР-теста, или быстрого теста на антиген, упомянутый в пункте 1, что подтверждает, что человек оправился от вируса, который был проведен за предыдущие 180 дней, или справка о том, что человек выздоровел от COVID-19, выданная врачом.

При отсутствии одного из документов въезд в Хорватию может быть разрешен после пребывания на самоизоляции и сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов человек будет освобожден от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней.

Кроме того, дети до 12 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями или опекунами, которые имеют отрицательный результат ПЦР-тест, быстрый тест на антиген или подтверждения врача, что человек переболел коронавирусом.