Хорватия продлила до середины августа ограничения на въезд украинцев

Ограничения будут действовать до 15 августа
Хорватия продлила до 15 августа действие ограничений на въезд иностранцев, в том числе граждан Украины. Украинцы и дальше будут въезжать в Хорватию с обязательной 14-дневной самоизоляцией или ПЦР-тестом на коронавирус.
Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии.
Так, право на въезд в Хорватию имеют только такие категории украинцев:
Не требуют обязательной самоизоляции и предъявления ПЦР-теста граждане Украины, имеющие действующий вид на жительство в странах ЕС. Украинцы также имеют право на транзитный проезд через Хорватию без предъявления теста, но при наличии подтверждения, что следующая страна следования разрешит въезд.
Напомним, ранее границы для украинцев решили закрыть границы Сейшельские острова; открытыми для граждан Украины остаются 39 стран мира.