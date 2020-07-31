Хорватія продовжила до середини серпня обмеження на в'їзд українців

Фото: прапор Хорватії (flickr.com/canolais)

Обмеження будуть діяти до 15 серпня

Хорватія продовжила до 15 серпня дію обмежень на в'їзд іноземців, в тому числі громадян України. Українці й надалі будуть в'їжджати до Хорватії з обов'язковою 14-денною самоізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії.

Так, право на в'їзд до Хорватії мають лише такі категорії українців:

працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;

перевізники товарів та інші представники транспортних служб;

особи, які прямують транзитом;

особи, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес, але з документами, що підтверджують мету візиту;

особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

Не потребують обов'язкової самоізоляції та пред'явлення ПЛР-тесту громадяни України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС. Українці також мають право на транзитний проїзд через Хорватію без пред'явлення тесту, але за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить в'їзд.

Нагадаємо, раніше кордони для українців вирішили закрити кордони Сейшельські острови; відкритими для громадян України залишаються 39 країн світу.