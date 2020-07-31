ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хорватія продовжила до середини серпня обмеження на в'їзд українців

Загреб, П'ятниця 31 липня 2020 19:34
Хорватія продовжила до середини серпня обмеження на в'їзд українців
Фото: прапор Хорватії (flickr.com/canolais)
Автор: Дмитро Левицький

Обмеження будуть діяти до 15 серпня

Хорватія продовжила до 15 серпня дію обмежень на в'їзд іноземців, в тому числі громадян України. Українці й надалі будуть в'їжджати до Хорватії з обов'язковою 14-денною самоізоляцією або ПЛР-тестом на коронавірус.

Про це повідомляє посольство України в Хорватії.

Так, право на в'їзд до Хорватії мають лише такі категорії українців:

  • працівники медичних закладів, медичні дослідники та співробітники, спеціалісти з догляду за особами похилого віку та особи, яким необхідна термінова медична допомога;
  • перевізники товарів та інші представники транспортних служб;
  • особи, які прямують транзитом;
  • особи, які їдуть з туристичною метою або з інших робочих питань, або які мають інший економічний інтерес, але з документами, що підтверджують мету візиту;
  • особи, які їдуть з метою навчання, або мають інші невідкладні особисті обставини (хвороба, смерть родича).

Не потребують обов'язкової самоізоляції та пред'явлення ПЛР-тесту громадяни України, які мають дійсну посвідку на проживання в країнах ЄС. Українці також мають право на транзитний проїзд через Хорватію без пред'явлення тесту, але за наявності підтвердження, що наступна країна прямування дозволить в'їзд.

Нагадаємо, раніше кордони для українців вирішили закрити кордони Сейшельські острови; відкритими для громадян України залишаються 39 країн світу.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України туризмХорватия
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся