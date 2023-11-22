Хорватія останньою пройшла на чемпіонат, Румунія без поразок: що сталося у відборі Євро-2024

Інтрига в цей вечір була лише в групі D, де на путівку на форум претендували хорвати та валлійці. Балканській збірній вдома достатньо було перемогти Вірменію, щоб поїхати на Євро-2024. Із цим завданням підопічні Златко Даліча впоралися. Щоправда, перемога видалася не з легких. Єдиний м'яч "шахові" оформили перед перервою – Соса подав із флангу, а Будімір у падінні переправив сферу в сітку.

Натомість Уельс непогано розпочав двобій з переможцем групи Туреччиною. "Дракони" повели в дебюті, коли Вільямс увірвався в штрафний майданчик, хитнув оборонця і пробив прямісінько в кут. Та турки зуміли відігратися в другій половині. Це Язиджі впевнено реалізував пенальті за необачний фол Девіса проти Їлдиза. Отже, валлійська збірна змагатиметься за місце на чемпіонаті Європи навесні в плей-офф Ліги націй.

У гарному настрої відбір завершили Нідерланди. Підопічні Рональда Кумана на виїзді розтрощили бідолашний Гібралтар. Головним героєм "ораньє" став хавбек "Фейєнорда" Стенгс, який оформив хет-трик. Заспів партнера підтримали Віффер і Копмайнерс. Добив же піренейців Гакпо класним діагональним ударом із-за меж карної зони. Гібралтарська збірна не тільки програла всі 8 матчів кваліфікації, а і єдиною з європейських команд не забила жодного м'яча (різниця – 0:41).

Зате збірна Румунії пройшла відбір без поразок. У фінальному турі "жовті" на власному полі переграли Швейцарію. Повели в рахунку румуни на старті другого тайму, коли Алібек із кількох метрів завершив зразкову атаку господарів. Вирішальний пас віддав Моруцан, якого колись активно сватали в київське "Динамо". Відігратися швейцарці не зуміли, тож залишилися позаду Румунії у турнірній таблиці групи I.