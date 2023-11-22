RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Хорватия последней прошла на чемпионат, Румыния без поражений: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: "Картати" завоевали путевку в Германию (twitter.com/HNS_CFF)
Автор: Антон Федорцив

Квалификационный турнир к чемпионату Европы 2024 года завершился семью матчами во вторник. Победы одержали сборные Израиля, Нидерландов, Беларуси, Румынии и Хорватии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Интрига в этот вечер была лишь в группе D, где на путевку на форум претендовали хорваты и валлийцы. Балканской сборной дома достаточно было победить Армению, чтобы поехать на Евро-2024. С этой задачей подопечные Златко Далича справились. Правда, победа оказалась не из легких. Единственный мяч "шахматные" оформили перед перерывом – Соса подал с фланга, а Будимир в падении переправил сферу в сетку.

 

 

 

Уэльс же неплохо начал поединок с победителем группы Турцией. "Драконы" повели в дебюте, когда Уильямс ворвался в штрафную, качнул защитника и пробил прямо в угол. Но турки сумели отыграться во второй половине. Это Языджи уверенно реализовал пенальти за опрометчивый фол Дэвиса против Йылдыза. Итак, валлийская сборная сразится за место на чемпионате Европы весной в плей-офф Лиги наций.

 

 

 

В хорошем настроении отбор завершили Нидерланды. Подопечные Рональда Кумана на выезде разбили бедный Гибралтар. Главным героем "оранье" стал хавбек "Фейеноорда" Стенгс, оформивший хет-трик. Запев партнера поддержали Виффер и Копмайнерс. Добил же пиренейцев Гакпо классным диагональным ударом из-за пределов штрафной. Гибралтарская сборная не только проиграла все 8 матчей квалификации, но и единственной из европейских команд не забила ни одного мяча (разница – 0:41).

 

 

 

Зато сборная Румынии прошла отбор без поражений. В финальном туре "желтые" на собственном поле обыграли Швейцарию. Повели в счете румыны на старте второго тайма, когда Алибек с нескольких метров завершил образцовую атаку хозяев. Решающий пас отдал Моруцан, которого когда-то активно сватали в киевское "Динамо". Отыграться швейцарцы не сумели, так что остались позади Румынии в турнирной таблице группы I.

 

 

К слову, ранее сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News