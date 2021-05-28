Хорватія послабила карантин перед відкриттям туристичного сезону
Фото: у Хорватії готуються до відкриття туристичного сезону (Getty Images)
Уряд Хорватії з 28 травня послабив карантинні обмеження. Зокрема, ресторанам і кафе дозволено приймати відвідувачів всередині, а також дозволили продаж алкоголю вночі.
Так, відсьогодні в Хорватії ввели такі пом'якшення:
- збільшено число людей на зборах і масових заходах до 100 осіб;
- скасовано заборону на приватні збори і церемонії;
- громадські заходи та збори можуть тривати на годину довше - до 23:00;
- закладам громадського харчування дозволено обслуговувати гостей в приміщеннях, барам - тільки на відкритому повітрі;
- знято заборону на продаж алкоголю з 23:00 до 6:00;
- дозволено відкрити танцювальні школи, дитячі ігрові кімнати, а також надання розважальних послуг в приміщеннях, проводити майстер-класи;
- дозволено проводити весілля з присутністю не більше 120 гостей при наявності у них негативного ПЛР-тесту або свідоцтва про вакцинацію;
- дозволено роботу ярмарків на відкритому повітрі;
- дозволено проводити релігійні церемонії, але при розміщенні не більше однієї людини на 4 квадратних метрів;
- скасовано обмеження максимальної кількості осіб у громадському транспорті, але носіння масок обов'язкове.
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Раніше РБК-Україна писало, що Хорватія планує відкрити кордони для туристів до 1 липня. Їм потрібно буде мати при собі документ про щеплення від коронавірусу, негативний результат тесту або сертифікат про одужання від covid-19.
Відзначимо, в середині травня влада Хорватії оголосила про успішне тестування європейського COVID-паспорта. Найближчим часом будуть визначені правила їх видачі та застосування.