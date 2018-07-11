Хорватия - Англия: видео голов и обзор матча

Сборные Хорватии и Англии сыграли за віход в финал ЧМ 2018

Матч Хорватия - Англия состоялся 11 июля на Чемпионате мира по футболу 2018 . Игра завершилась со счетом 2:1. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Хорватия - Англия: обзор игры

Хорватская и английская сборные встретились во втором полуфинале ЧМ 2018 на стадионе "Лужники" в Москве. Команда Хорватии выборола право участвовать в полуфинале мундиаля своей победой над сборной России в серии послематчевых пенальти со счетом 4:3 (основной матч 2:2). Сборная Англии вышла победителем из матча 1/4 финала с Швецией (счет 2:0).

11 июля команды вышли на поле "Лужников" в таких стартовых составах:

Хорватия : Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич.

: Субашич, Врсалько, Стринич, Ловрен, Вида, Модрич, Ракитич, Брозович, Ребич, Перишич, Манджукич. Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Триппьер, Янг, Хендерсон, Лингард, Алли, Стерлинг, Кейн.

Начало решающего матча сборных Хорватии и Англии оказалось очень активным. Уже на 5-й минуте игры счет открыл Киран Триппьер. Футболист со штрафного виртуозно отправил мяч в девятку.

Первый тайм окончился со счетом 1:0 в пользу Англии. Однако по статистике, преимущество во владении мячом было у хорватов (52%).

После перерыва сборной Хорватии удалось сравнять шансы с Англией на участие в финале. Несколько опасных ударов, и на 68 минуте гол в ворота англичан отправил Перишич, перепрыгнув Уокера.

Основное время матча закончилось вничью со счетом 1:1, поэтому был назначен дополнительный тайм. На 109 минуте Хорватия вырвалась вперед. Гол забил Манджукич с передачи Перишича. Пикфорд не смог защитить ворота.

Дополнительное время помогло хорватам одержать победу и вырваться в финал ЧМ 2018 впервые за историю участия в мундиале. Матч окончился со счетом 2:1 В решающей игре 15 июля сборная Хорватии сыграет с Францией.

А команде Англии предстоит матч с Бельгией за третье место ЧМ 2018 в Санкт-Петербурге 14 июля.