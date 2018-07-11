Хорватія - Англія: відео голів та огляд матчу

Збірні Хорватії та Англії зіграли за вихід у фінал ЧС 2018

Матч Хорватія - Англія відбувся 11 липня на Чемпіонаті світу з футболу 2018. Гра завершилася з рахунком 2:1. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Хорватія - Англія: огляд гри

Хорватська та англійська збірні зустрілися у другому півфіналі ЧС 2018 на стадіоні "Лужники" в Москві. Команда Хорватії виборола право брати участь в півфіналі мундіалю своєю перемогою над збірною Росії в серії післяматчевих пенальті з рахунком 4:3 (основний матч 2:2). Збірна Англії вийшла переможцем з матчу 1/4 фіналу з Швецією (рахунок 2:0).

11 липня команди вийшли на поле "Лужників" в таких стартових складах:

Хорватія: Субашич, Врсалько, Стрініч, Ловрен, Віда, Модріч, Ракітіч, Брозовіч, Ребич, Перішич, Манджукіч.

Англія: Пікфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Тріпп'єр, Янг, Хендерсон, Лингард, Аллі, Стерлінг, Кейн.

Початок вирішального матчу збірних Хорватії та Англії виявився дуже активним. Вже на 5-й хвилині гри рахунок відкрив Кіран Тріпп'єр. Футболіст зі штрафного віртуозно відправив м'яч у дев'ятку.

Перший тайм закінчився з рахунком 1:0 на користь Англії. Однак за статистикою, перевага у володінні м'ячем на кілька відсотків була у хорватів (52%).

Після перерви збірній Хорватії вдалося зрівняти шанси з Англією на участь у фіналі. Кілька небезпечних ударів, і на 68 хвилині гол у ворота англійців відправив Перішич, перестрибнувши Уокера.

Основний час матчу закінчився внічию з рахунком 1:1, тому був призначений додатковий тайм. На 109 хвилині Хорватія вирвалася вперед. Гол забив Манджукіч з передачі Перішича. Пікфорд не зміг захистити ворота.

Додатковий час допоміг хорватам здобути перемогу і вирватися у фінал ЧС 2018 вперше за історію участі в мундіалі. Матч закінчився з рахунком 2:1 У вирішальній грі 15 липня збірна Хорватії зіграє з Францією.

А на команду Англії чекає матч з Бельгією за третє місце ЧС 2018 у Санкт-Петербурзі 14 липня.