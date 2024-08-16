Хорватія з 1 січня відновлює призов до армії

Хорватія з 1 січня 2025 року повертає обовʼязкову військові службу. Вона триватиме два місяці.

Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL .

"Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, що ми комунікували з суспільством. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові й все, на що вони мають право", - сказав Анушич.

За його словами, обставини, у яких опинилась Європа, не дозволяють Хорватії економити на армії.

Хорватський міністр вважає, що країна матиме сильніший і кращий імідж Збройних сил, ніж раніше.

"Ми оснащуємо і модернізуємо Збройні мили. Ми їх організовуємо так, як від нас очікують і як ми домовилися з союзниками по НАТО і верхівкою НАТО", - зазначив Анушич.

Зазначимо, Хорватія скасувала призов до армії у 2008 році. З того часу служба в армії була добровільною.