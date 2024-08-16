Хорватія з 1 січня відновлює призов до армії
Хорватія з 1 січня 2025 року повертає обовʼязкову військові службу. Вона триватиме два місяці.
Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
"Служба триватиме два місяці, почнеться з 1 січня 2025 року, і ми просто продовжимо робити все те, що ми комунікували з суспільством. Ми підвищили зарплати солдатів, сержантів і офіцерів, їх матеріальні права не тільки через особистий дохід, але і через добові й все, на що вони мають право", - сказав Анушич.
За його словами, обставини, у яких опинилась Європа, не дозволяють Хорватії економити на армії.
Хорватський міністр вважає, що країна матиме сильніший і кращий імідж Збройних сил, ніж раніше.
"Ми оснащуємо і модернізуємо Збройні мили. Ми їх організовуємо так, як від нас очікують і як ми домовилися з союзниками по НАТО і верхівкою НАТО", - зазначив Анушич.
Зазначимо, Хорватія скасувала призов до армії у 2008 році. З того часу служба в армії була добровільною.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Німеччині запропонували повернути обов'язковий призов до армії. Міністр оборони Борис Пісторіус доручив розробити модель військової служби, яка має сприяти стійкості країни.
Тим часом Латвія знову ввела обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб стримати Росію від вторгнення в Європу.
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