Хорватия с 1 января возобновляет призыв в армию

Хорватия с 1 января 2025 года возвращает обязательную военную службу. Она продлится два месяца.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL .

"Служба продлится два месяца, начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все то, что мы общались с обществом. Мы повысили зарплаты солдат, сержантов и офицеров, их материальные права не только из-за личного дохода, но и из-за суточных и все, на что они имеют право", - сказал Анушич.

По его словам, обстоятельства, в которых оказалась Европа, не позволяют Хорватии экономить на армии.

Хорватский министр считает, что у страны будет более сильный и лучший имидж Вооруженных сил, чем раньше.

"Мы оснащаем и модернизируем Вооруженные мыли. Мы их организовываем так, как от нас ожидают и как мы договорились с союзниками по НАТО и верхушкой НАТО", - отметил Анушич.

Отметим, что Хорватия отменила призыв в армию в 2008 году. С этого времени служба в армии была добровольной.