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Хорватия с 1 января возобновляет призыв в армию

Хорватия, Пятница 16 августа 2024 18:06
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Хорватия с 1 января возобновляет призыв в армию Фото: Хорватия с 1 января возобновляет призыв в армию (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Хорватия с 1 января 2025 года возвращает обязательную военную службу. Она продлится два месяца.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

"Служба продлится два месяца, начнется с 1 января 2025 года, и мы просто продолжим делать все то, что мы общались с обществом. Мы повысили зарплаты солдат, сержантов и офицеров, их материальные права не только из-за личного дохода, но и из-за суточных и все, на что они имеют право", - сказал Анушич.

По его словам, обстоятельства, в которых оказалась Европа, не позволяют Хорватии экономить на армии.

Хорватский министр считает, что у страны будет более сильный и лучший имидж Вооруженных сил, чем раньше.

"Мы оснащаем и модернизируем Вооруженные мыли. Мы их организовываем так, как от нас ожидают и как мы договорились с союзниками по НАТО и верхушкой НАТО", - отметил Анушич.

Отметим, что Хорватия отменила призыв в армию в 2008 году. С этого времени служба в армии была добровольной.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Германии предложили вернуть обязательный призыв в армию. Министр обороны Борис Писториус поручил разработать модель военной службы, которая должна способствовать устойчивости страны.

Тем временем Латвия снова ввела обязательную военную службу для мужчин определенного возраста, чтобы сдержать Россию от вторжения в Европу.

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Хорватия Призыв в армию
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