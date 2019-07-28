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У Хорватії спалахнула велика лісова пожежа, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.07.2019 - 13:21
У Хорватії спалахнула велика лісова пожежа, є постраждалі
Фото: пожежа в Хорватії (HRT)

Найбільша в цьому році пожежа спалахнула вчора, 27 липня

У Хорватії на побережжі Адріатичного моря у суботу, 27 липня, спалахнула найбільша в цьому році лісова пожежа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT.

Як повідомляється, загорання сталося поблизу хорватського міста Шибеник вчора близько 13:30. Впродовж всієї доби 200 пожежників намагалися загасити вогонь, який посилювався через сильний вітер.

Зазначається, що пожежа підібралася впритул до житлових будинків. До гасіння були залучені військовослужбовці та поліція. Також загасити масштабну пожежу допомагали вертольоти Canadair CL-415. До ранку полум'я вдалося локалізувати.

В результаті пожежі постраждали четверо пожежників. Також з району надзвичайної події було евакуйовано близько півсотні місцевих жителів та туристів. Поліція відкрила кримінальне провадження через можливий людський фактор.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центральній частині Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Загоряння сталося 20 липня в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від Лісабона. В результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них доставлений до лікарні.

Раніше, на грецькому острові Евія оголосили масову евакуацію через лісові загорання. На острові одночасно виникли дві лісові пожежі, через які  довелося евакуювати чотири села.

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