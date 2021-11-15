В Хорватии предупредили об угрозе демократии на Западных Балканах

"Ситуация на Западных Балканах ухудшается, разногласия усиливаются. Мы также видим угрозу демократии", - цитирует агентство Радмана.

По его словам, особую озабоченность вызывает ситуация в Боснии, где усиливаются сепаратистские настроения. Министр предостерег от таких призывов, напомнив о событиях начала 90-х годов прошлого века.

"Действия, повторяющие события 1990-х годов, должны быть прекращены", - добавил Радман, указывая на этнические конфликты того периода после распада Югославии.

Агентство напоминает, что Босния переживает самый серьезный политический кризис с окончания войны в начале 90-х. Отмечается, что боснийские сербы в конце июля заблокировали работу центрального правительства.

На прошлой неделе Германия пригрозила сократить финансовую поддержку Боснии, назвав призывы к отделению части балканской страны "безответственными и неприемлемыми". Берлин обвинил лидера боснийских сербов Милорада Додика в сепаратистских настроениях.