ru ua
Пн, 15 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Хорватии предупредили об угрозе демократии на Западных Балканах

Новина українською →
Брюссель, Понедельник 15 ноября 2021 16:03
В Хорватии предупредили об угрозе демократии на Западных Балканах Фото: министр иностранных дел Хорватии Грлич Радман (twitter.com/grlicradman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Демократия в ряде стран Западных Балкан находится под угрозой на фоне их стремления вступить в ЕС. Особую озабоченность вызывает ситуация в Боснии.

Об этом заявил глава МИД Хорватии Грлич Радман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Ситуация на Западных Балканах ухудшается, разногласия усиливаются. Мы также видим угрозу демократии", - цитирует агентство Радмана.

По его словам, особую озабоченность вызывает ситуация в Боснии, где усиливаются сепаратистские настроения. Министр предостерег от таких призывов, напомнив о событиях начала 90-х годов прошлого века.

"Действия, повторяющие события 1990-х годов, должны быть прекращены", - добавил Радман, указывая на этнические конфликты того периода после распада Югославии.

Агентство напоминает, что Босния переживает самый серьезный политический кризис с окончания войны в начале 90-х. Отмечается, что боснийские сербы в конце июля заблокировали работу центрального правительства.

На прошлой неделе Германия пригрозила сократить финансовую поддержку Боснии, назвав призывы к отделению части балканской страны "безответственными и неприемлемыми". Берлин обвинил лидера боснийских сербов Милорада Додика в сепаратистских настроениях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хорватия Балканы Босния и Герцеговина
NEWS
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
Может ли Россия вторгнуться в Украину: что думают в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают
Владислав Красинский, Милан Лелич Генерал США Бен Ходжес: Россияне останавливаются только тогда, когда их останавливают