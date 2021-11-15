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У Хорватії попередили про загрозу демократії на Західних Балканах

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Брюссель, Понеділок 15 листопада 2021 16:03
У Хорватії попередили про загрозу демократії на Західних Балканах Фото: Міністр закордонних справ Хорватії Грліч Радман (twitter.com/grlicradman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Демократія в ряді країн Західних Балкан знаходиться під загрозою на тлі їх прагнення вступити в ЄС. Особливу заклопотаність викликає ситуація в Боснії.

Про це заявив глава МЗС Хорватії Грліч Радман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ситуація на Західних Балканах погіршується, розбіжності посилюються. Ми також бачимо загрозу демократії", - цитує агентство Радмана.

За його словами, особливу заклопотаність викликає ситуація в Боснії, де посилюються сепаратистські настрої. Міністр застеріг від таких закликів, нагадавши про події початку 90-х років минулого століття.

"Дії, що повторюють події 1990-х років, повинні бути припинені", - додав Радман, вказуючи на етнічні конфлікти того періоду після розпаду Югославії.

Агентство нагадує, що Боснія переживає найсерйознішу політичну кризу із закінчення війни на початку 90-х. Наголошується, що боснійські серби наприкінці липня заблокували роботу центрального уряду.

Минулого тижня Німеччина пригрозила скоротити фінансову підтримку Боснії, назвавши заклики до відділення частини балканської країни "безвідповідальними та неприйнятними". Берлін звинуватив лідера боснійських сербів Мілорада Додіка у сепаратистських настроях.

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Хорватия Балканы Босния и Герцеговина
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