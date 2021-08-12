На Хортице 23 августа поднимут украинский флаг на отреставрированном флагштоке

Как известно, реконструкция Хортицы стартовала 10 июня - с ремонта кровли музея истории запорожского казачества. После начались работы на холме и "Казацком круге".

11 августа на холме установили один из самых высоких флагштоков Украины, который был отреставрирован и увеличен. Теперь он достигает 40 метров в высоту. Партнером национального проекта возрождения Хортицы выступает группа "Метинвест" Рината Ахметова.

По словам гендиректора ОАО "Запорожсталь" группы "Метинвест" Александра Мироненко, начинать осматривать Хортицу надо именно с холма.

"Хортица меняется каждый день - и в этом нет никаких преувеличений. Концепция трансформации и перерождения острова воплощается на наших глазах, мы вместе создаем будущее главной жемчужины Запорожья. "Метинвест" в этом проекте - от момента его зарождения до оформления в концепцию, которая оживает в этот момент на Хортице. Сегодня стали еще ближе к воплощению замысла: после обустройства безбарьерного доступа к наивысшей точке острова, на холме Единства установлен флагшток, на котором вскоре поднимут украинский флаг", - отметил Александр Мироненко.

После реконструкции холм возле музея станет современной смотровой площадкой с видом на Днепр и первым безбарьерным туристическим объектом Украины. Дорожки на холм сформировали под углом 5º, что позволит подняться людям на коляске. А каждые 800 метров высоты будут оснащены ровными местами для отдыха.