На Хортиці 23 серпня піднімуть український прапор на відреставрованому флагштоку

Як відомо, реконструкція Хортиці стартувала 10 червня - з ремонту покрівлі музею історії запорізького козацтва. Опісля розпочалися роботи на пагорбі та "Козацькому колі".

11 серпня на пагорбі встановили один з найвищих флагштоків України, який був відреставрований і збільшений. Тепер він досягає 40 метрів у висоту. Партнером національного проекту відродження Хортиці виступає група "Метінвест" Ріната Ахметова.

За словами гендиректора ВАТ "Запоріжсталь" групи "Метінвест" Олександра Мироненка, починати оглядати Хортицю треба саме з пагорба.

"Хортиця змінюється щодня - і в цьому немає ніяких перебільшень. Концепція трансформації та переродження острова втілюється на наших очах, ми разом створюємо майбутнє головної перлини Запоріжжя. "Метінвест" в цьому проекті - від моменту його зародження до оформлення в концепцію, яка оживає в цей момент на Хортиці. Сьогодні стали ще ближче до втілення задуму: після облаштування безбар'єрного доступу до найвищої точки острова, на пагорбі єдності встановлено флагшток, на якому незабаром піднімуть український прапор", - зазначив Олександр Мироненко.

Після реконструкції пагорб біля музею стане сучасним оглядовим майданчиком з видом на Дніпро і першим безбар'єрним туристичним об'єктом України. Доріжки на пагорб сформували під кутом 5º, що дозволить піднятися людям на візку. А кожні 800 метрів висоти будуть оснащені рівними місцями для відпочинку.