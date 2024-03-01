Хороший шампунь від лупи: як діє та що містить

З лупою в різні періоди свого життя стикається 40-60% дорослого населення нашої планети. Це візуальний прояв початкової стадії себорейного дерматиту. Захворювання не заразне, але спричиняє дискомфорт і негативно впливає на нашу візуальну привабливість.
Для жирної себореї характерне утворення щільних великих лусочок жовтуватого кольору, які злипаються між собою та накопичуються на шкірі. При сухій себореї утворюються дрібні лусочки сірого кольору. За будь-якої форми захворювання шкіра потребує зниження активності грибка Малассезія.
Боротьбу з лупою починаємо з вибору хорошого шампуню. Правильно підібраний засіб відновлює захисні функції епідермісу, стимулює злущування ороговілих частинок шкіри та має протигрибкову дію.
Дріжджовий грибок Малассезія – це умовно-патогенний мешканець мікрофлори шкіри людини. Зазвичай поводиться смирно, але починає активно розмножуватися саме в жирному середовищі, тому надмірне вироблення шкірного сала підвищує ризик появи лусочок. Щоб допомогти шампуню, дієтологи радять скоригувати свій щоденний раціон і виключити з нього легкозасвоювані вуглеводи, а також продукти та напої, які викликають бродіння у шлунку та кишківнику. Це здоба, пиво, квас, вино, шампанське, консервовані соки.
Найкращий шампунь від лупи має забезпечувати інтенсивну дію в трьох основних напрямках:
Нормалізувати роботу сальних залоз здатні саліцилова кислота, глина, цинк, деревне вугілля. У рецептуру також входять термальна вода, олія чайного дерева, вітамін Е, гліцерин. Кращі шампуні від лупи з комплексною дією й високою результативністю пропонує мультирегіональний інтернет-магазин MAKEUP.
Лікувальні продукти застосовуються курсами певної тривалості. У складних випадках необхідна консультація трихолога або дерматолога. Але якщо ситуація не запущена, то з лупою цілком можна впоратися самостійно. Профілактичні косметичні засоби використовуємо на постійній основі або нетривалим курсом для закріплення результату лікування.
Під час підбору шампуню від лупи враховуємо тип шкіри голови та стадію захворювання. На час терапії краще відмовитися від застосування фена, оскільки гаряче повітря прискорює розмноження грибка.