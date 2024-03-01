Хороший шампунь от перхоти: как действует и что содержит

С перхотью в разные периоды своей жизни сталкивается 40-60% взрослого населения нашей планеты. Это визуальное проявление начальной стадии себорейного дерматита. Заболевание не заразно, но доставляет дискомфорт и негативно влияет на нашу привлекательность.

Жирная или сухая

Для жирной себореи характерно образование плотных крупных чешуек желтоватого цвета, которые слипаются между собой и накапливаются на коже. При сухой себорее образуются мелкие чешуйки серого цвета. При любой форме заболевания кожа нуждается в снижении активности грибка Малассезия.

Борьбу с перхотью начинаем с выбора хорошего шампуня. Правильно подобранное средство восстанавливает защитные функции эпидермиса, стимулирует отшелушивание ороговевших частиц кожи и обладает противогрибковым действием.

Как усмирить грибок

Дрожжевой грибок Малассезия – это условно-патогенный обитатель микрофлоры кожи человека. Обычно ведет себя смирно, но начинает активно размножаться именно в жирной среде, поэтому избыточная выработка кожного сала повышает риск появления чешуек. Чтобы помочь шампуню диетологи советуют скорректировать свой ежедневный рацион и исключить из него легкоусвояемые углеводы, а также продукты и напитки, которые вызывают брожение в желудке и кишечнике. Это сдоба, пиво, квас, вино, шампанское, консервированные соки.

Лучший шампунь от перхоти должен обеспечивать интенсивное действие в трех основных направлениях:

Замедление деления клеток кожи. Ищем в составе пироктон оламин, деготь березовый или сосновый, дисульфид селена. Они помогают клеткам полностью пройти все этапы регенерации.

Быстрое удаление чешуек. С этой задачей справляются салициловая кислота, серосодержащие соединения, деготь. Для отшелушивания ороговевших участков также применяются молочная кислота и механические абразивы.

Антисептическое и противогрибковое действие. В состав вводятся компоненты для снижения активности грибка – пиритион цинка, бифоназол, климбазол, кетоконазол, дисульфид селена, циклопирокс.

Нормализовать работу сальных желез способны салициловая кислота, глина, цинк, древесный уголь. В рецептуру также входят термальная вода, масло чайного дерева, витамин Е, глицерин. Лучшие шампуни от перхоти с комплексным действием и высокой результативностью предлагает мультирегиональный интернет-магазин MAKEUP.

Лечебные продукты применяются курсами определенной продолжительности. В сложных случаях необходима консультация трихолога или дерматолога. Но если ситуация не запущена, то с перхотью вполне можно справиться самостоятельно. Профилактические косметические средства используем на постоянной основе или непродолжительным курсом для закрепления результата лечения.

ТОП-5 лучших шампуней от перхоти

Head & Shoulders Deep Cleanse Detox. Предназначен для глубокого очищения, выполняет интенсивное отшелушивание, имеет приятный свежий аромат, подходит для волос любого типа.

Ducray Kelual DS. Лучшее средство для борьбы с тяжелыми формами перхоти. Рекомендуется при зуде, покраснении, появлении крупных чешуек. Содержит активные противогрибковые компоненты – циклопироксоламин и пиритион цинка.

Wella Professionals Clear Scalp Shampeeling. Лучший шампунь для сухой перхоти с выраженным отшелушивающим действием. Быстро устраняет зуд, придает прядям блеск и шелковистость. Содержит цинк пиритион, пироктон оламин, климбазол.

Vichy Dercos Anti-Dandruff Sensitive. Продукт разработан специально для чувствительных покровов. В бессульфатную формул входят пироктон оламин, увлажняющие агенты, салициловая кислота, термальная вода, а также антибактериальные составляющие – бисаболол и фарнезол. На сайте изготовителя указано, что средство полностью устраняет видимые чешуйки после первого применения.

Esthetic House CP-1 Cool Mint Shampoo. Предназначен для жирной кожи головы. Обладает комплексным действием и наделен целым рядом дополнительных возможностей. Это восстановление структуры поврежденных стержней, противовоспалительное действие, интенсивное очищение, придание блеска, замедление выпадения, экстремальная свежесть. Содержит аминокислоты, экстракт и масло мяты, пантенол, ментол, климбазол, глицерин.

При подборе шампуня от перхоти учитываем тип кожи головы и стадию заболевания. На время терапии лучше отказаться от применения фена, поскольку горячий воздух ускоряет размножение грибка.