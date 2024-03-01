Хороший шампунь от перхоти: как действует и что содержит

С перхотью в разные периоды своей жизни сталкивается 40-60% взрослого населения нашей планеты. Это визуальное проявление начальной стадии себорейного дерматита. Заболевание не заразно, но доставляет дискомфорт и негативно влияет на нашу привлекательность.
Для жирной себореи характерно образование плотных крупных чешуек желтоватого цвета, которые слипаются между собой и накапливаются на коже. При сухой себорее образуются мелкие чешуйки серого цвета. При любой форме заболевания кожа нуждается в снижении активности грибка Малассезия.
Борьбу с перхотью начинаем с выбора хорошего шампуня. Правильно подобранное средство восстанавливает защитные функции эпидермиса, стимулирует отшелушивание ороговевших частиц кожи и обладает противогрибковым действием.
Дрожжевой грибок Малассезия – это условно-патогенный обитатель микрофлоры кожи человека. Обычно ведет себя смирно, но начинает активно размножаться именно в жирной среде, поэтому избыточная выработка кожного сала повышает риск появления чешуек. Чтобы помочь шампуню диетологи советуют скорректировать свой ежедневный рацион и исключить из него легкоусвояемые углеводы, а также продукты и напитки, которые вызывают брожение в желудке и кишечнике. Это сдоба, пиво, квас, вино, шампанское, консервированные соки.
Лучший шампунь от перхоти должен обеспечивать интенсивное действие в трех основных направлениях:
Нормализовать работу сальных желез способны салициловая кислота, глина, цинк, древесный уголь. В рецептуру также входят термальная вода, масло чайного дерева, витамин Е, глицерин. Лучшие шампуни от перхоти с комплексным действием и высокой результативностью предлагает мультирегиональный интернет-магазин MAKEUP.
Лечебные продукты применяются курсами определенной продолжительности. В сложных случаях необходима консультация трихолога или дерматолога. Но если ситуация не запущена, то с перхотью вполне можно справиться самостоятельно. Профилактические косметические средства используем на постоянной основе или непродолжительным курсом для закрепления результата лечения.
При подборе шампуня от перхоти учитываем тип кожи головы и стадию заболевания. На время терапии лучше отказаться от применения фена, поскольку горячий воздух ускоряет размножение грибка.