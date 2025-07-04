"Хороша розмова" Трампа і Зеленського може відновити поставки ракет до Patriot, - ЗМІ

Відзначимо, що за даними видання, президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив питання протиповітряної оборони в розмові з президентом Трампом та погодився працювати над підвищенням здатності Києва "захищати небо" в умовах ескалації російських атак.

Видання зазначило, що під час розмови Україна попросила Вашингтон продати їй більше ракет та систем Patriot, які вона вважає ключовими для захисту своїх міст від посилення російських авіаударів.

Одне джерело, ознайомлене з перебігом розмови, повідомило, що США оптимістично налаштовані щодо відновлення поставок ракет Patriot після того, що вони назвали "дуже хорошою" розмовою між президентами.