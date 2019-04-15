ООО «Хорольский завод детских продуктов питания» провел редизайн упаковок каши ТМ «Малышка». Об этом сообщили в пресс-службе завода.

На сегодняшний день завод предлагает пять видов молочных каш ТМ «Малышка»: гречневая, рисовая, гречнево-рисовая, кукурузная, а также из смеси риса, кукурузы, овса, гречки.

Все каши подходят в качестве прикорма детей с 4-5-ти месячного возраста. Но, кроме того, их можно предлагать детям дошкольного и школьного возрастов, а также использовать в качестве диетического питания для взрослых.

Все каши ТМ «Малышка» произведены из высококачественной крупы, которая тщательно подбирается и жестко контролируется производственной лабораторией завода. Они не содержит в себе консервантов, красителей, ароматизаторов, ГМО и пальмового масла. Они богаты кальцием, железом, а также содержат в своем составе 13 витаминов.

Благодаря высокому качеству продукции, ранее каши ТМ «Малышка» своим знаком качества отметил «Центр сертификации «Халяль».

Напомним, по данным отчета по аудиту компании «АСНильсен Юкрейн», Хорольский завод детских продуктов питания стал лидером продаж в Украине в сегменте молочных смесей по итогам 2018 года. Доля завода на рынке заменителей грудного молока в прошлом году составила 52,5 % в натуральном выражении и 34,6 % в денежном эквиваленте.