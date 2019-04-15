ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» провів редизайн упаковок каші ТМ «Малятко». Про це повідомили в прес-службі заводу.

На сьогоднішній день завод пропонує п'ять видів молочних каш ТМ «Малятко»: гречана, рисова, гречано-рисова, кукурудзяна, а також із суміші рису, кукурудзи, вівса, гречки.

Всі каші підходять в якості прикорму дітей з 4-5-ти місячного віку. Але, крім того, їх можна пропонувати дітям дошкільного і шкільного віку, а також використовувати в якості дієтичного харчування для дорослих.

Всі каші ТМ «Малятко», зроблені з високоякісної крупи, яка ретельно підбирається і жорстко контролюється виробничою лабораторією заводу. Вони не містять консервантів, барвників, ароматизаторів, ГМО та пальмової олії. Вони багаті кальцієм, залізом, а також містять у своєму складі вітамінів 13.

Завдяки високій якості продукції, раніше каші ТМ «Малятко» своїм знаком якості зазначив «Центр сертифікації «Халяль».

Нагадаємо, за даними звіту по аудиту компанії «Аснільсен Юкрейн», Хорольський завод дитячих продуктів харчування став лідером продажів в Україні в сегменті молочних сумішей за підсумками 2018 року. Частка заводу на ринку замінників грудного молока в минулому році склала 52,5 % в натуральному вираженні і 34,6 % у грошовому еквіваленті.