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Honda представила гібридний кросовер CR-V з вбудованим "мініготелем": подробиці

Фото: Honda представила гібридний кросовер CR-V з вбудованим "мініготелем" (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Компанія Honda перетворила гібридний кросовер CR-V на автобудинок у дусі японських капсульних готелів. Незвичайний проект підготував європейський підрозділ бренду на честь 30-річчя модельного ряду CR-V.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Зазначається, що шосте покоління автомобіля переобладнали у кемпер під назвою Dream Pod, у якому зможуть переночувати двоє автомандрівників. Основним елементом будинку на колесах став висувний модуль Egoe Nestboard 650, який встановили у багажнику кросовера.

Усередині нього інтегрували кухонну плиту, невелику раковину з відсіками для зберігання посуду та складаний диван, який у розкладеному стані вміщує двох людей.

Крім того, внутрішній простір кросовера доповнили висувними столиками, світлодіодними лампами для читання, USB-роз'ємами, а також шторками, що затемняють, на вікнах. Зовні будинок на колесах можна обладнати системою для кріплення велосипедів.

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