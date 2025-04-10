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Honda представила гибридный кроссовер CR-V со встроенным "мини-отелем": подробности

Фото: Honda представила гибридный кроссовер CR-V со встроенным "мини-отелем" (пресс-служба компании)
Автор: Константин Широкун

Компания Honda превратила гибридный кроссовер CR-V в автодом в духе японских капсульных отелей. Необычный проект подготовило европейское подразделение бренда в честь 30-летия модельного ряда CR-V.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что шестое поколение автомобиля переоборудовали в кемпер под названием Dream Pod, в котором смогут переночевать двое автопутешественников. Основным элементом дома на колесах стал выдвижной модуль Egoe Nestboard 650, который установили в багажнике кроссовера.

Внутри него интегрировали кухонную плиту, небольшую раковину с отсеками для хранения посуды и складной диван, который в разложенном состоянии вмещает двух человек.

Кроме того, внутреннее пространство кроссовера дополнили выдвижными столиками, светодиодными лампами для чтения, USB-разъемами, а также затемняющими шторками на окнах. Снаружи дом на колесах можно оборудовать системой для крепления велосипедов.

 

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Honda Motor CoАвтомобильный рынок