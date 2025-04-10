Honda представила гибридный кроссовер CR-V со встроенным "мини-отелем": подробности

Отмечается, что шестое поколение автомобиля переоборудовали в кемпер под названием Dream Pod, в котором смогут переночевать двое автопутешественников. Основным элементом дома на колесах стал выдвижной модуль Egoe Nestboard 650, который установили в багажнике кроссовера.

Внутри него интегрировали кухонную плиту, небольшую раковину с отсеками для хранения посуды и складной диван, который в разложенном состоянии вмещает двух человек.

Кроме того, внутреннее пространство кроссовера дополнили выдвижными столиками, светодиодными лампами для чтения, USB-разъемами, а также затемняющими шторками на окнах. Снаружи дом на колесах можно оборудовать системой для крепления велосипедов.