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Honda почала впроваджуват штучний інтелект і роботів на новому заводі з випуску електромобілів

Четвер 27 березня 2025 12:11
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Honda почала впроваджуват штучний інтелект і роботів на новому заводі з випуску електромобілів Фото: Honda почала впроваджуват штучний інтелект і роботів (global.honda)
Автор: Константин Широкун

Honda активно впроваджує штучний інтелект та сучасних роботів на новому заводі з випуску електромобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Carscoops.

У компанії кажуть, що завдяки використанню автоматизації та штучного інтелекту на одному з виробничих майданчиків у Китаї їй потрібно на 30% менше персоналу, ніж на традиційній фабриці. Хоча машини та роботи ще не повністю замінили фабричних робітників, нові технології, які використовує Honda, суттєво спрощують автоматизацію виробництва.

Японський бренд нещодавно розпочав виробництво повністю електричного кросовера Ye P7 разом із місцевим спільним підприємством-партнером Guangzhou Automobile Group. На заводі в Гуанчжоу використовуються автоматизовані керовані транспортні засоби для переміщення важливих компонентів автомобіля по всьому заводу, включаючи важкі акумуляторні блоки.

У Honda додають, що також використовують технологію штучного інтелекту для оптимізації процесу зварювання для нового електричного SUV. З огляду на те, що Китай швидко став найбільшим у світі ринком електромобілів, японський автовиробник не може дозволити собі відставати від конкурентів.

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Honda Motor Co Автомобільний ринок
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