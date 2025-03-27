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Honda начала внедрять искусственный интеллект и роботов на новом заводе по выпуску электромобилей

Четверг 27 марта 2025 12:11
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Honda начала внедрять искусственный интеллект и роботов на новом заводе по выпуску электромобилей Фото: Honda начала внедрять искусственный интеллект и роботов (global.honda)
Автор: Константин Широкун

Honda активно внедряет искусственный интеллект и современных роботов на новом заводе по выпуску электромобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

В компании говорят, что благодаря использованию автоматизации и искусственного интеллекта на одной из производственных площадок в Китае ей нужно на 30% меньше персонала, чем на традиционной фабрике. Хотя машины и роботы еще не полностью заменили фабричных рабочих, новые технологии, которые использует Honda, существенно упрощают автоматизацию производства.

Японский бренд недавно начал производство полностью электрического кроссовера Ye P7 вместе с местным совместным предприятием-партнером Guangzhou Automobile Group. На заводе в Гуанчжоу используются автоматизированные управляемые транспортные средства для перемещения важных компонентов автомобиля по всему заводу, включая тяжелые аккумуляторные блоки.

В Honda добавляют, что также используют технологию искусственного интеллекта для оптимизации процесса сварки для нового электрического SUV. Учитывая, что Китай быстро стал крупнейшим в мире рынком электромобилей, японский автопроизводитель не может позволить себе отставать от конкурентов.

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Honda Motor Co Автомобильный рынок
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