Honda і Nissan офіційно оголосили про злиття і назвали терміни

Зазначається, що Nissan і Honda планують за допомогою спільного передання акцій створити холдингову компанію, яка стане материнською для обох компаній.

"І Nissan, і Honda будуть повністю дочірніми компаніями спільної холдингової компанії. Крім того, компанії планують продовжити співіснування і розвивати бренди, що належать Honda і Nissan, рівною мірою", - сказано в документі.

Акції холдингу будуть випущені на Токійській біржі.

Також відомо, що укладення остаточної угоди про інтеграцію бізнесу заплановано на червень 2025 року, набрання чинності передачею акцій у серпні 2026 року.

Нагадаємо, екс-керівник Nissan Карлос Гон заявив, що влада Японії змусила компанію Honda рятувати Nissan від банкрутства. Через схожість брендів це об'єднання може не дати високого економічного ефекту.