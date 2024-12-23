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Honda и Nissan официально объявили о слиянии и назвали сроки и сроки

Иллюстративное фото: Honda и Nissan официально объявили о слиянии (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Японские автопроизводители Nissan Motor и Honda Motor подписали меморандум о взаимопонимании. Это необходимо для начала интеграции бизнеса путем создания холдинговой компании.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в совместном заявлении автопроизводителей.

Отмечается, что Nissan и Honda планируют с помощью совместной передачи акций создать холдинговую компанию, которая станет материнской для обеих компаний.

"И Nissan, и Honda будут полностью дочерними компаниями совместной холдинговой компании. Кроме того, компании планируют продолжить сосуществование и развивать бренды, принадлежащие Honda и Nissan, в равной степени", - сказано в документе.

Акции холдинга будут выпущены на Токийской бирже.

Также известно, что заключение окончательного соглашения об интеграции бизнеса запланировано на июнь 2025 года, вступление в силу передачи акций в августе 2026 года.

Напомним, экс-руководитель Nissan Карлос Гон заявил, что власти Японии заставили компанию Honda спасать Nissan от банкротства. Из-за схожести брендов это объединение может не дать высокого экономического эффекта.

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Honda Motor CoNissan