Honda готує новий доступний седан: опубліковані перші зображення

Японський автовиробник готує новий дешевий седан Honda Amaze для ринку Індії та навіть опублікував кілька дизайнерських скетчів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar India .

Відомо, що Amaze третього покоління офіційно представлять 4 грудня 2024 року в Індії. Судячи з ескізів, новинка отримає елегантний екстер'єр на кшталт "старших" моделей Honda і сучасний салон.

Попереду Amaze має шестикутні грати радіатора і витягнуті фари зі смугою денних ходових вогнів в стилі оптики кросовера Honda Elevate. Оформлення корми, включаючи ліхтарі з ламаною світлодіодною лінією, нагадує City – ще одну модель Honda для ринків, що розвиваються.

У салоні — горизонтальні дефлектори повітроводів і дисплей мультимедійної системи. Ймовірно, це той самий 10,25-дюймовий екран, який встановлюють на Elevate. У кросовера запозичені також панель управління кліматичною установкою та кермо.

Очікується, що платформа нового Amaze залишиться незмінною: модель ділить її з вищезгаданими City та Elevate. До списку агрегатів, за даними інсайдерів, увійде 1,2-літрова "четвірка" на 90 кінських сил, пару якої складе п'ятиступінчаста "механіка" або варіатор. Також ймовірно, що у гамі буде версія, яка працює на стислому природному газі.