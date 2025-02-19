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Honda готова відновити перемовини про злиття з Nissan: названо ключову умову

Середа 19 лютого 2025 18:29
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Honda готова відновити перемовини про злиття з Nissan: названо ключову умову Фото: Honda готова відновити перемовини про злиття з Nissan (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

Компанія Honda може відновити переговори про об'єднання з Nissan, що переживає кризу, але тільки якщо останній змінить генерального директора.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Financial Times.

Нинішній глава Nissan Макото Учіда був одним із прихильників угоди, проте його відносини з керівництвом Honda останнім часом дуже погіршилися.

Honda, як повідомлялося, була незадоволена швидкістю оптимізації Nissan: останній так і не зміг довести, що зможе найближчими роками зробити бізнес успішним. Після цього Honda запропонувала Nissan стати дочірньою компанією, на що остання відповіла різкою відмовою. Топ-менеджери офіційно підтвердили закінчення переговорів.

Глава Honda Тосіхіро Мібе зазначив, що йому "правда шкода, що все так закінчилося". Однак Honda готова відновити переговори, якщо у Nissan буде керівник, здатний краще впоратися із внутрішньою опозицією.

Учіда раніше натякав, що збирається залишити посаду до 2026 року. За даними інсайдерів, Nissan вже почав неофіційно обговорювати термін його відходу.

Серед інших інвесторів, здатних "врятувати" Nissan, називалася тайванська Foxconn. Компанія, відома виробництвом смартфонів Apple та інших гаджетів, поки зайняла вичікувальну позицію. Однак угода з Nissan дозволила б їй здійснити проект випуску власних автомобілів, концепти яких вона показувала ще в 2022 році.

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Honda Motor Co Nissan
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